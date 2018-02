"Du er et svin!" 13-årige Valdemar Dalby fra Rynkeby blev i flere år udsat for mobning. Da han begyndte til taekwondo i Munkebo, begyndte han at tro på sig selv og fik overskud til at kunne give til andre.

Munkebo: Imaginære taekwondokampe udspiller sig i Munkebo Idrætscenter, hvor der denne lørdag er taekwondostævne i teknik. Deltagerne viser dommerne forskellige serier af spark, slag og blokeringer. 13-årige Valdemar Dalby fra Rynkeby er som hjælper. Han kigger ud på børnene i hvide dragter, som slår og sparker ud i luften. Valdemar har dyrket taekwondo i Munkebo Taekwondo Klub i snart tre år, og den koreanske kampsport har stor betydning for, at han nu står her med rank ryg og et smil i øjnene bag brilleglassene. For få år siden var Valdemar nemlig en dreng, der var så nedtrykt og ked af livet, at han begyndte at overveje, hvordan han kunne tage livet af sig selv. Han ville hoppe ud fra en bro. Det ville være forbundet med færrest smerter, tænkte han. Massiv mobning i skolen dagligt var årsagen til, at Valdemar blev drevet så langt ud, at han begyndte at have de tanker om at sige farvel til mor, far og to storebrødre, Alexander og Jonathan. Han kunne ikke holde til mere.

Smidt i vandpytter og fik sand i øjnene

Mobningen stod på i lang tid. Faktisk i flere år. Maven snørede sig sammen, når han skulle i skole. Han havde ikke lyst til at komme derhen. Han vidste jo, hvad der ventede ham: En dag med et benhårdt hierarki, hvor han lå nederst og måtte gennemleve frikvarterer med grufuld mobning. Der var altid en flok drenge, der var efter ham. Han fandt aldrig helt ud af, hvorfor de valgte at hakke på ham. I de små klasser var det daglige øgenavne som bøsse, svin, mongol, spasser og autist. Da han blev lidt ældre, blev mobningen mere fysisk. Han blev kastet ned i vandpytter og lokket væk fra gårdvagtens opsyn og fik her kastet sand i øjnene. Midt i det hele døde hans elskede farmor, og hendes død blev også en del af mobningen: - Det var godt, hun døde. Hun fortjente ikke at leve, lød det fra Valdemars plageånder. Hans forældre var i dialog med skolen, men det blev ikke bedre, og det endte med, at han blev taget ud af skolen og blev hjemmeundervist, inden han kom på en ny skole.

Stol i tindingen

På den nye skole oplevede han også mobning og fysisk vold. En dag var der én, der flåede hans t-shirt i stykker og råbte: Du har colapatter! da Valdemar stod med blottet bryst. Mobningen toppede, da han en dag blev slået i hovedet med en stol, hvor han blev ramt med et stoleben under øjet og i tindingen. Forældrene valgte kort efter at tage ham ud af denne skole. Valdemar har nu i de sidste to år gået på en ny skole, og her er han meget glad for at gå. Han har fået gode venner, og knuden i maven er væk. Det mener han - og hans familie - også skyldes, at han begyndte til taekwondo og fik mere selvtillid.

Slæbt med til taekwondo