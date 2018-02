- Derfor var vi også noget slukørede bagefter, men Kenneth Muhs støvsugede jo næsten alt . samtidig må vi bare konstatere, at vi var for sent ude i forhold til at præsentere en ny spidskandidat. Det, jeg hæftede mig mest ved, var faktisk, at der var 3,2 procent ved regionsvalget, der stemte konservativt i Nyborg Kommune. Det giver mig troen på, at der er basis for at bygge noget op igen, bemærker han.

Heller ikke Michael Møller lægger skjul på, at man internt i partiet havde sat næsen op efter mindst et mandat, måske oven i købet to.

- Vi må tage endnu en periode på udskiftningsbænken, konstaterede Henrik Boeriths, der ellers gav udtryk for, at både bestyrelse og kandidater havde leveret en gedigen indsats.

Nyborg: 66-årige Michael Møller har afløst Henrik Boeriths som formand for De Konservative i Nyborg. Det skete i forbindelse med en generalforsamling midt i januar, hvor den afgående formand blandt andet benyttede lejligheden til at udtrykke sin skuffelse over partiets valgresultat ved kommunalvalget i november . De Konservative fik 1,5 procent af de afgivne stemmer.

Selv har den tidligere administrationschef været aktiv i partiet i cirka 35 år og har blandt andet været formand for De Konservative i Holbæk i en årrække, før han flyttede til Nyborg. I 2013 blev han første gang valgt til lokalformand i Nyborg, men den gang trådte han tilbage efter blot tre uger på grund af intern uenighed i partiet.

Et flertal i bestyrelsen stod bag beslutningen om at indgå valgforbund med partierne i rød blok. Det har partiet måtte betale for i rigelige mængder, bemærker Michael Møller, der var lodret uenig i beslutningen.

Som ny lokalformand lægger han da også op til, at De Konservative fortsat skal være en del af den borgerlige lejr. Præcis, som det var tilfældet op til det seneste valg. Til gengæld har partiet en opgave foran sig med at forklare vælgerne, hvad det vil sige at være en del af et valgforbund.

Ifølge Michael Møller er der nemlig flere vælgere, som overfor ham har udtryk for, at de ikke har stemt på De Konservative af frygt for stemmespild. Meningen med et valgforbund er det stik modsatte. Denne gang gik stemmerne bare til at sikre det sidste Venstremandat.

- Det må vi have retur næste gang, som Henrik Boeriths udtrykte det i sin årsberetning til de cirka 30 fremmødte på generalforsamlingen.

Selv om der er en erkendelse af, at man kom for sent ud af starthullerne sidste gang, er De Konservative ikke begyndt at diskutere valg af spidskandidat, fortæller Michael Møller.

- Men vi skal ud og finde et nyt hold. Alle på det gamle hold er enige om, at lad os se, om vi ikke kan finde en ny spidskandidat, der kan gøre os endnu mere synlig. En med et kendt ansigt. Det skader ikke. Jeg tror også, at personen findes derude, siger formanden, der håber, at man senest to år før valget er klar med et navn.