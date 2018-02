Udligning

Norddjurs Kommunes borgmester Jan Petersen (S) ryster på hovedet over hovedstadsborgmestrenes kritik af de økonomiske ordninger for provinsen, den kommunale udligning: - Det må bygge på manglende kendskab til virkeligheden, siger han.

En verbal fejde mellem borgmestrene i hovedstaden og deres kolleger i provinsen er i fuld gang. Norddjurs Kommunes borgmester Jan Petersen (S) er pikeret over, at 34 borgmestre i hovedstadskommunerne har indrykket avisannoncer med krav om at stoppe pengestrømmen til provinsen. En kampagne, som Herlevs borgmester Thomas Gyldal Petersen (S) fulgte op, da han til avisen Danmark lørdag sagde, at provinskommunerne har opholdt sig i offerrollen længe nok, og at de københavnske kommuner har sociale problemer og dermed udgifter at slås med på et niveau, man slet ikke kender i provinsen.

Hovedstad i oprør Den kommunale udligningsordning går ud på, at penge fra velhavende kommuner fordeles på fattige kommuner.Det sker for, at danske borgere skal have samme rettigheder og offentlige service uafhængigt af, hvor i landet de bor.



Regeringen er på vej med en reform af udligningsordningerne. Det fik fredag 34 borgmestre fra hovedstadsområdet til at indrykke avisannnoncer, hvori de protesterer mod den, efter deres mening, urimelige pengestrøm, som provinskommuner tilgodeses med.



I avisen Danmark lørdag forklarede Herlevs borgmester Thomas Gyldal Petersen (S), at udspillet skal ses som en reaktion på, at de kommunale kasser i hovedstadskommunerne malkes, og at deres svageste borgere betaler prisen for, at provinsboere, der har langt større private rådighedsbeløb end folk i hovedstadsområdet, kan få bedre kommunal service.

- Min gode ven Thomas er galt på den. Det må bygge på manglende kendskab virkelighedens verden og til vores sociale udfordringer. Vi har netto-tilflytning af folk på overførselsindkomst, og vi har højere skattetryk. At henvise til, at der er flere sociale opgaver i hovedstaden er en unuanceret beskrivelse af virkeligheden. For en række af de københavnske kommuner har ved gud ikke flere sociale opgaver, end vi har. Gentofte ligner ikke ligefrem Norddjurs, skal jeg hilse og sige, overhovedet ikke, siger fra Jan Petersen, der også har en fortid som Socialdemokratiets finanspolitiske ordfører i folketinget.

“ En række af de københavnske kommuner har ved gud ikke flere sociale opgaver, end vi har. Gentofte ligner ikke ligefrem Norddjurs, skal jeg hilse og sige. Jan Petersen (S), borgmester i Norddjurs Kommune

Diskussionen er blusset op, fordi regeringen barsler med en reform af den kommunale udligning, som består af flere ordninger, der er skabt for, at alle borgere i Danmark skal have lige adgang til samme kommunale serviceniveau, uanset om de bor i en rig eller en fattig kommune. Derfor udlignes de økonomiske forskelle i kommunerne ved, at velhavende kommuner efter et sindrigt beregningssystem sender penge til fattige kommuner.