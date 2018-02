Socialdemokratiet skal have ny spidskandidat i stedet for Vibeke Ejlertsen. Jesper Nielsen overvejer fortsat, om han er den rigtige person til jobbet.

Nyborg: Socialdemokratiets Jesper Nielsen har endnu ikke gjort op med sig selv, om han vil gå efter posten som ny spidskandidat for partiets lokalafdeling i Nyborg.

Allerede tilbage i slutningen af november meddelte Vibeke Ejlertsen, at hun havde opbrugt sit ene skud i bøssen og derfor var parat til at overlade pladsen til en anden. Direkte adspurgt af avisen tilkendegav Jesper Nielsen ved samme lejlighed, at han overvejede at stille sig til rådighed.

I denne uge fik de cirka 400 medlemmer af lokalforeningen så officielt besked om, at man leder efter en ny spidskandidat, og at fristen for at melde sig er fastsat til den 4. marts. Der er med andre ord kun cirka en måned tilbage at tænke i.

- Men jeg går stadig og mærker efter. Tiden har jeg brugt på at tale med folk i mit bagland og i byrådsgruppen. Det her handler ikke om mit ego eller min politiske karriere, men om at finde en kandidat med den rette profil, understreger Jesper Nielsen, der tidligere har deltaget i kampvalg med netop Vibeke Ejlertsen. Og tabt.

Det skete på et tidspunkt, hvor han ikke var del af byrådsgruppen. Siden er han blevet valgt ind med 162 personlige stemmer.

Kandidaterne vil have mulighed for at præsentere sig overfor medlemmerne på den ordinære generalforsamling i marts. Senest i uge 20 forventer bestyrelsen at kunne præsentere navnet på den person, der skal forsøge at vippe Kenneth Muhs af borgmesterstolen efter næste valg.

Det ligger samtidig i kortene, at den nye spidskandidat overtager posten som politisk gruppeformand - forudsat altså, at der er tale en person fra den nuværende byrådsgruppe.