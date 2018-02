DM i Skills

20-årige Mathilde Ravnhøj vandt titlen som Danmarks bedste kosmetikerelev ved DM i Skills, hvor flere end 300 af de dygtigste unge fra erhvervsuddannelserne knoklede for et danmarksmesterskab inden for 42 discipliner.

Årslev: 20-årige Mathilde Ravnhøj fra Årslev kan nu kalde sig Danmarks bedste kosmetikerelev. Den fornemme titel vandt hun, da hun deltog i DM i Skills, som blev afviklet i Messecenter Herning 18.-20. januar. Hun var selv overrasket over det flotte resultat. - Jeg kunne slet ikke afkode dommerne undervejs. Det er svært at koncentrere sig, når dommerne stiller sig ved siden af en. Det er op til en selv at forklare, hvad man gør, og det var jeg lidt spændt på inden konkurrencen, fortalte en glad og lettet Mathilde, kort efter hun havde vundet. DM i Skills DM i Skills er et stort årligt Danmarksmesterskab, hvor talentfulde unge fra erhvervsuddannelserne kæmper om at blive landets bedste inden for deres fag.48.000 tilskuere kom forbi i Messecenter Herning den 18.-20. januar og så på, mens flere end 300 af de dygtigste unge fra erhvervsuddannelserne knoklede for et Danmarksmesterskab inden for 42 discipliner.



Næste års DM i Skills foregår i Næstved den 4.-6. april.

Træning fyldte meget

Forud for DM i Skills fyldte træningen meget i Mathildes hverdag. - Jeg brugte min fritid på at forberede mig. Jeg øvede mig hele tiden, og jeg vidste slet ikke, hvad jeg ellers skulle bruge min tid på inden DM, fortæller hun. Hendes interesse for kosmetikerfaget blev forstærket efter et år på efterskole. - Jeg er blevet opmærksom på, at flot makeup kræver flot hud, og derfor er den teoretiske viden om hudens opbygning på kosmetikeruddannelsen grundlæggende viden for at kunne lægge en makeup. Gennem arbejdet som kosmetiker er jeg fascineret af at kunne hjælpe andre med deres problemer og få dem til at føle sig feminine. Jeg har for eksempel selv oplevet problemer med min egen hud, indrømmer hun.

Drømmer om London