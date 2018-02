Faaborg/Vester Åby: Det er onsdag formiddag. Simone Biilmann (16) og Julie Rohde (15) går i 9. klasse på Øhavsskolen. Men lige nu står de hjemme i køkkenet hos Simone i Vester Åby og laver mad.

De har gang i en stegepande, hvor de steger svinekoteletter.

- De skal have cirka fire minutter på hver side, siger Simone.

Ikke fordi de kigger i en opskrift. Simone ved bare, at det er sådan.