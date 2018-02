Konfrontation

Borgmester Søren Steen Andersen (V) er villig til at se på negative virkninger af, at Assens Kommune har sat stopper for, at foreninger gratis kan annoncere i "Assens Kommune orienterer".

- Hvorfor har I valgt at spare på de kommunale annoncer?

- Vi har vedtaget at nedsætte et annoncebudget på 710.000 kroner til 510.000 kroner, og så har vi bedt forvaltning se på, hvordan det kunne gøres. Hver gang vi vedtager at ændre noget i serviceniveauet, tager vi bestik af, hvordan andre kommuner ligger på Fyn og i Syddanmark, og her ligger Assens vist temmelig godt. Men det er også i erkendelse af, at man bevæger sig mere over i det elektroniske og måske kan nå flere ad den vej.

- Har I tænkt på, at der måske er brugere eller potentielle kommende brugere af foreningernes tilbud, der måske lades i stikken?

- Jeg er sikker på, at når man lægger kortene på bordet, skal der evalueres, og er der uhensigtsmæssigheder, er vi villige til at kigge på det. Er der segmenter, der ikke har stor berøringsflade med elektroniske medier, kan det godt være, vi skal zoome ind på dem.

- Siger du, at det kan være, nogle foreninger får lov at annoncere igen?

- Det vil jeg ikke afvise, men jeg vil heller ikke love, at der bliver flere penge.

- Man taler meget om ensomhed. Er de tilbud, der ikke længere kan annonceres med, ikke netop en mulighed for at gøre noget ved det problem?

- Det kan man ej afvise. Man kan også hente viden om, hvad de gør i andre kommuner. De må jo have en større udfordring med ensomhed så.

- Foreningerne yder en frivillig indsats. Er gratis annoncering ikke en lille ting at give til gengæld?

- Ingen har gjort det for at genere nogen. Folk føler sig generet, når de ikke får noget, de har fået før. Giver det negative følgevirkninger, må vi have det at vide.

- Nogle foreninger nævner, at de gerne vil mødes med kommunen og drøfte andre løsninger end et totalt stop. Vil I det?

- Vi vil altid gerne mødes med folk. Der kan jo komme gode ideer, vi ikke har set. Der er også andre måder at kommunikere tingene ud på. Pressemeddelelser for eksempel. Beslutningen er truffet i enighed, men vi er også forpligtede til at se på, om der er uheldige eftervirkninger.