En besparelse på 200.000 kroner betyder blandt andet, at foreninger ikke længere kan annoncere gratis under "kommunen orienterer".

Aktivcentret på Dærupvej i Glamsbjerg summer af aktivitet mandag-torsdag. Mange brugere ved det og kommer næsten hver uge, men skal der komme nye til, skal de vide, at det foregår. Derfor har de 11 frivillige bag Aktivcentret været glade for at kunne annoncere gratis under rubrikken "Assens Kommune orienterer" i Folkebladet. Den gestus fra kommunens side blev imidlertid fjernet i forbindelse med budgetlægningen for 2017-20 og trådte i kraft 1. februar i år. Og det vækker ikke just begejstring. Andre muligheder Assens Kommune peger på følgende steder, hvor foreninger kan annoncere:oplevassens.dk, der er en kulturkalender, hvor man kan se, hvad der sker i kommunen dag for dag, såfremt det er indberettet.



aktivtaeldreliv.dk, her kan man som bruger søge på sin interesse og sit postnummer og se, om der er match. Sitet ajourføres årligt.



boblberg.dk, her kan man søge andre med samme interesser som en selv og for eksempel lave en strikkeklub eller en gågruppe. Hjemmesiden er klar til brug fra 1. marts. - Vi er temmelig ærgerlige over det. De, der kommer her til daglig, har programmet, men nogle kommer kun til annoncerede foredrag og fester, dem får vi måske ikke indenfor nu, siger Margrethe Hansen, der er kasserer i Aktivcentret. Centret får huset, vand, varme og lidt rengøring stillet til rådighed af kommunen, men står selv for alle andre udgifter - også inventar. Økonomien er baseret på medlemskontingent på 100 kroner/år fra 260 medlemmer og paragraf 18-midler fra Assens Kommune. De nye regler Det er vedtaget at spare 200.000 kroner på Assens Kommunes annonceringskonto i budget 2017-20. Det går blandt andet ud over foreninger, der har kunnet benytte kommunens aktivitetsspalte.



Fremover kan foreninger kun annoncere via en kontaktperson i kommunen, og når der er tale om arrangementer i samarbejde med Assens Kommune.



Lokalrådene kan dog fortsat annoncere deres generalforsamlinger gratis, det begrundes med, ønske om at understøtte dem, og at de ikke har medlemsdemokrati og derfor ikke en naturlig mødefrekvens. I fremtiden må nye brugere orientere sig på anden måde. - Vi vil prøve at lave opslag her i huset, på biblioteket og i butikker, siger Margrethe Hansen. Assens Kommune henviser til forskellige muligheder på internettet. Men det er ikke særlig brugbart, mener hun. - Den brugergruppe, vi har, er den absolut ældste. Rigtig mange bruger ikke computer, så det er via Folkebladet, fra mund til mund eller via hjemmeplejen, de bliver orienteret, siger hun.

Frivillige rammes

De foreninger og aktiviteter, Fyens Stiftstidende har været i kontakt med, er alle baseret på frivillighed, og det er en væsentlig grund til utilfredsheden med besparelsen. - Vi kan ikke forstå, når vi gør så meget frivilligt, at vi ikke kan få lov at annoncere, siger Ulla Nøhr, Aarup, der er formand for Ældre Sagen Højfyn. Foreningen har arrangementer et par gange om måneden, som den gerne vil gøre opmærksom på. Det gør den i Ældre Sagens blad, der kommer hver anden måned, men Ulla Nøhr mener, at den lokale annoncering kan trække flere til. Man skal nemlig ikke være medlem for at deltage, og hun ser frem til en mulighed for at drøfte det med kommunen.

Annoncer for dyre