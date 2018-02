Der er mountainbike på alle niveauer og for alle aldre ved årets Outdoor Sydfyn, som allerede åbnede for tilmeldinger i december.

Faaborg: Der er stadig over et halvt år til dette års Outdoor Sydfyn i august, men forberedelserne er i fuld gang.

Allerede i december blev der åbnet for de første tilmeldinger - tidligere har det først været i april.

- Vi har kun åbnet for trailløb, som var sidste års højdespringer med 8, 15 og 25 kilometer i de sydfynske alper. Der var stor ros til løbet, og vi forventer, at budskabet om det fede trailløb i det bedste terræn vil gå fra mund til mund, så der kommer endnu flere til løbet 18. august, siger outdoor-arrangør Signe Pardorf Nielsen, fritids- og eventkonsulent i Faaborg-Midtfyn Kommune.

På mountainbike er der flere løb, og nu er det muligt for hele familien at deltage. Der er tre distancer: Den gode, den onde og den grusomme.

Og så gentages det populære børne-MTB, hvor børn, cykler og forældre kører med veterantoget ud til Pipstorn, hvor børneløbet afvikles.

Derudover bliver der i år et særligt løb - kun for kvinder. I november indbød Outdoor Sydfyn i samarbejde med Faaborg Ski- og Motionsklub til et gratis MTB-kursus ved Gåsebjergsand netop kun for kvinder. Trods blæst og regn dukkede der 25 kvinder op til to timers kursus med efterfølgende kaffe i klubhuset.

- Generelt mærker vi, at der er stor opbakning i det lokale, og vi får direkte henvendelser fra folk, som har lyst til at være med. Vi prøver også - som med vores kvindekursus i MTB - at være synlige med events hele året. I starten af november holdt vores samarbejdspartnere i trailløb for eksempel et pandelygteløb og kursus, nævner Signe Pardorf Nielsen.

Outdoor Sydfyn var ligeledes med til at arrangere julemandsrace i december i samarbejde med Shopping Faaborg.

- Der kommer flere kurser og oplevelser hen over foråret. Vi er godt i gang, og programmet for 2018 er stærkt med konkurrencer for outdoorfreaks på alle niveauer, og samtidig er der plads til leg og "try it"-aktiviteter for alle, der har lyst til at snuse til outdoorsport, fortæller Signe Pardorf Nielsen.

Du kan se mere om Outdoor Sydfyn på http://www.outdoorsydfyn.com/