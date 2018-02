Monjasa-direktør om gigantunderskud: Retssag var delvist årsagen

Shipping

Direktør i Monjasa, Anders Østergaard, fortæller, at virksomheden i løbet af 2017 har vendt et millionunderskud i seneste regnskab til et millionoverskud på op mod 50 millioner kroner.

Regnskab: Efter konstant vækst i hele virksomhedens levetid lavede bunkervirksomheden Monjasa med hovedsæde i Fredericia sit første underskud nogensinde i 2016. Stifter og direktør Anders Østergaard kunne se tilbage på et år, hvor markedet for shipping og olie sagtnede farten, og samtidig måtte han bruge en del af sit fokus på en strafferetssag i byretten, hvor både han selv og virksomheden stod tiltalt for bedrageri. “ En retssag koster mange penge. De kunne i stedet være brugt på udvikling i virksomheden Direktør Anders Østergaard Monjasa Holding A/S landede et gigantunderskud på 173 millioner kroner. - I 2016 bremsede markedet for shipping og olie op, ligesom der var en opbremsning i verdensmarkedet. Shippingbranchen er blandt de første til at mærke en opbremsning men også et opsving. Og så var der retssagen. Fokus er delvist fjernet fra driften til at forsvare virksomheden. Desuden er der brugt penge på advokater. En retssag koster mange penge. De kunne i stedet være brugt på udvikling i virksomheden, forklarer Anders Østergaard om baggrunden for de røde tal i regnskabet.

Nye regler for svovlindhold på vej