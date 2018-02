Hetz mod Løkke. Et oppustet drama

Taktik: Oppositionens hetz mod statsministeren handler for mig at se ikke så meget om fiskeriets muligheder for at kunne fiske på rimelige vilkår, men derimod om at svække og eventuelt vælte regeringen for at bane vejen for en socialdemokratisk ledet regering og dermed for Mette Frederiksen som statsminister.

Alle midler tages i anvendelse også de meget ufine, som er med til st puste til politikerleden, og hvor socialdemokratiske politikere som Nicolai Wammen, Dan Jørgensen og Simon Kollerup har opført et cirkus, som ligner de skarpeste anklagere fra en amerikansk retssal, hvor statsministeren har været sat under "tiltale" i samråd, uden at der har været skyggen af bevis for anklagerne.

Sagen faldt da også pladask til jorden. 5-0 til statsministeren, som Hans Engell udtalte det.

Atter skulle vi opleve et oppustet drama skabt af rent ud sagt misundelige socialdemokrater, som ikke kan komme til magten, fordi de ingen politik har, men alene fører de korslagte armes politik.

De nævnte socialdemokratiske politikere gør Folketinget til en børnehave, og store dele af pressen hopper med på vognen, fordi man lugter politisk blod, sensationer og store overskrifter, som kan sælge journalisternes produkt.

Selv om der ikke har været fulgs føde på sagen mod statsministeren, men alene småforargelsens selvgodhed, nok byggende på, at hvad man ikke ser om en selv, kan man ikke have ondt af og næstefter egen succes er andres ulykke det bedste. Så kan man godte sig.

På DR2 Deadline 31. januar leverede journalisten Jarl Cordua uimodsagt en sviner mod statsministeren, som han omtalte som vaneforbryder.

Det var direkte injurier, som journalisten Niels Krause-Kjær som studievært ikke tog fat i.

Hvor er vi på vej hen?

Regeringens og Lars Løkke Rasmussens mange politiske resultater til gavn for befolkningen, f.eks. kræftpakken og mange nødvendige reformer nævnes ikke.

Debatformen har ændret sig til et dramatisk teater styret af journalister, hvor det mere handler om hurtige spørgsmål og svar end om tid til sagtligt at give udtryk for politik og holdninger, som vi borgere kan tage stilling til og selv vurdere uden journalistiske oversættere, som skal fortælle os, hvad det var politikerne mente og sagde.