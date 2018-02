DJØF-laget vokser - de svageste svigtes

På 15 år er antallet af DJØF'ere i den offentlige sektor næsten fordoblet. I samme periode hører vi til stadighed om manglende varme hænder, om et stigende regeltyranni, om overadministration, dårlige IT-løsninger og frustrerede medarbejdere på gulvet.

Der er noget grundlæggende galt i verdens største offentlige sektor. Danskerne betaler en høj skat, men vi får ikke den kvalitet leveret, som vi har krav på. Forklaringen skal findes i, at politikerne gerne vil bestemme så meget som muligt helt ned i detaljen. Det fører til rigtig mange love og regler og ikke mindst til, at reglerne bliver umådeligt komplicerede og kontrolsystemerne utroligt omfattende.

Politikerne er nødt til at bestemme mindre og give danskerne lov til at bestemme meget mere selv, hvis vi skal undgå, at en større og større del af vores skattepenge går til tomt og nytteløst administrations- og kontrolarbejde. Vi må have tilliden mellem danskerne tilbage. Tilliden mellem borgerne og politikerne skal genoprettes, så regler og kontrol kan blive enklere og lettere. Et friskt eksempel på reglernes og kontrollens tyranni finder vi i regeringens nye forslag om et socialt frikort til hjemløse. Meget sympatisk er ideen, at hjemløse skal have lov til at tjene lidt ved småjob uden at blive trukket i kontanthjælp og andre ydelser. Det giver rigtig god mening at give de mest udsatte danskere lidt mere frirum til at forsøge at forbedre deres egen situation og måske finde tilbage til en normal tilværelse med egen bolig og selvforsørgelse. Især i en situation, hvor antallet af hjemløse vokser år for år, og hjemløshed ikke længere blot er et storbys fænomen. I et velfærdssamfund bør det være de svageste, der får den største hjælp.

Forslaget er nu sendt i høring, inden loven fremsættes i Folketinget, og så viser DJØF'iseringen sig fra sin værste side. 2 ud af 3 kroner bevilget til at hjælpe de hjemløse brændes af på administration og kontrol. Af de 45 millioner kroner, der er bevilget fra satspuljen, som er penge øremærket de svageste i samfundet, vil 31 millioner gå til løn til DJØF'ere, sagsbehandlere og IT-folk.

14 millioner kroner bruges på administration af indberetninger til de sociale myndigheder og Skat for at kunne kontrollere, at den hjemløse ikke tjener for meget.

15 millioner bruges på administration i jobcentrene.

2 millioner bruges til evaluering og formidling.

Blot 14 millioner ud af de 45 millioner skal finansiere mindre skattebetaling mindre modregning i kontanthjælp blandt de hjemløse. Der er noget helt galt med systemet, når et godt initiativ druknes i administration og kontrol. Når fornuften i at hjælpe hjemløse til en lidt bedre tilværelse forvrænges til ukendelighed, når den konkrete lov fremsættes. Når to ud af tre kroner af de penge, der er afsat til de svageste, bruges på løn til ansatte i administrationen. Der skal gribes fat om nældens rod.