Venstre: Forstanderen for Rønshoved Højskole har i radioen i 2017 sagt følgende: "Venstre var indtil 1961 et agrar-konservativt (land-konservativt) parti, der byggede på kristen kultur. På det grundlag tog partiet stilling til samfundets indhold, og på det grundlag opbyggede det tolerance. Men fra 1961 ændrede Venstre sig til at være et byliberalt parti, der ikke længere byggede på kristen kultur. Partiet tog nu kun stilling til samfundets ydre rammer og ikke indholdet. Tolerancen blev derfor vanskeligere og mere svævende".

Denne beskrivelse af Venstre er desværre rigtig. Venstres udvikling i det 20. århundrede er et skoleeksempel på Danmarks kulturelle svækkelse.

Der er stadig agrar-konservative lommer i Venstre, men de har ingen indflydelse i partiet længere.