FC Midtjyllands rekordsalg, Alexander Sørloth, kan allerede søndag få debut i Premier League efter skiftet til Crystal Palace.

Den norske angriber er således udtaget til truppen til opgøret mod Newcastle, og Palace-manager Roy Hodgson udtrykker begejstring for indkøbet og potentialet i det.

- Han var vores førstevalg i angrebet. Han kommer til at være med i truppen mod Newcastle i weekenden.

- Han mangler kamptræning på grund af sæsonen i Danmark, men han er i god form, og han deltog i træningen fredag, siger Roy Hodgson ifølge norsk TV2.

Det skriver NTB.

Den tidligere FC København-træner og landstræner for England har store forventninger til den høje nordmand.

- Vi håber, at han bliver mægtig god. Vi har fulgt ham, og han har været et mål for os i hele transfervinduet.

- Vi er meget tilfredse med at have overtalt Midtjylland til at lade ham skifte, siger Hodgson.

Handlen gik igennem på transfervinduets sidste dag.

Ifølge Ekstra Bladet bliver 75 millioner kroner omgående sendt FC Midtjyllands vej, mens yderligere 60 millioner kroner kan ryge samme vej, hvis Sørloth præsterer godt i Crystal Palace.

Hans vej til spilletid er blevet kortere på grund af den ankelskade, som Bakary Sako pådrog sig for nylig. Den holder formentlig Sako ude i resten af sæsonen.