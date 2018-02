Der skal både programmeres og vækkes interesse for at blive iværksætter, når en stor flok skoleelever møder Odenses virksomheder og forskningsmiljø inden for robotteknologi.

- Vi er rigtig glade for at kunne bringe netop virksomheder, forskningsmiljø og kommune sammen om at udfordre de unge og på egen krop lade dem opleve, hvordan de kan blive del af fremtidens løsninger.

De skal programmere robotter, der både kan finde og lyse ulykkessteder op, de skal brainstorme sig frem til den bedste måde at hjælpe tilskadekomne væk, og de skal lære, hvordan intelligent tøj for eksempel kan måle temperaturer.

Blandt virksomhederne, der skal vække børnenes interesse for it, for robotter og for selv at sætte i værk, er Facebook, Newtec, Mobile Industrial Robots, Universal Robots, OUH, Hesehus og Kompan.

Sidste år tog 800 elever del i Future Innovators - i år er deltagerlisten altså vokset til flere end 1000. Og det glæder børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R), der er optaget af det, hun kalder børnene i robotbyen.

- Odenses børn og unge har alle helt særlige muligheder for at vokse op og kunne det, som fremtidens samfund og arbejdsmarkeds kalder på. De vokser op med både et stærkt forskningsmiljø og en vækstende robot- og droneindustri lige i baghaven. Derfor er jeg også glad for det tætte samarbejde, vi har med det lokale erhvervsliv og forskningsmiljøet, og det er Future Innovators et strålende eksempel på, mener hun.

Byrådets røde flertal har i budgetforliget for 2018 sat 10,7 millioner kroner af til, at endnu flere børn, end tilfældet er i dag, får fingrene i robotter og programmering i såvel børnehaver som skoler.

Future Innovators 2018 betales af Odense Kommune, Møllerens Fond og Fonden Syddanske Forskerparker.