Mjød er verdens ældste alkoholiske drik. Det er en vinøs og traditionsrig honningvin, der i disse år gør comeback og indtager de hippeste restauranter og barer i Danmark og udlandet i ny forklædning.

Nu kan man komme med på trenden fredag den 9. februar, når Møntergården får besøg af Mjødbryggeriet Petersen & Sønner, der har vundet mange priser for deres moderne variationer af den oldgamle drik.

Om det er tv-serien "Game of Thrones", der har skabt den nye interesse for den ældgamle drik, vides ikke med sikkerhed. Det kunne også være den stigende lokale kvalitetsbevidsthed hos forbrugerne, kombineret med den store opbakning til de mange små mikrobryggerier, som er forklaringen på, at mjøden igen erobrer ganer og markedsandele. Eller måske er det fordi den fine honningvin også kaldes for en gudedrik.