Carlsberg skal i regnskabet for andet halvår, der leveres onsdag morgen, vise, at bryggerikoncernen er på ret vej mod målene i strategiplanen Sail '22.

Det siger Morten Imsgard, aktieanalytiker i Sydbank, til Ritzau Finans.

Der er flere mulige fokuspunkter i regnskabet, men skal der peges på kun et fokuspunkt, vil det være forventningerne til 2018. Det, vurderer han, er det væsentligste, bryggerikoncernen skal have med til markedet.

- Det helt overordnede i regnskabet bliver for Carlsberg at lancere en prognose for 2018, der bliver ved med at indikere, at der er vækst i indtjeningen.

- De skal bekræfte, at der ikke ventes slinger i valsen i 2018, fastslår han.

Han vil umiddelbart være tilfreds med "et eller andet, der hedder omkring midt encifret organisk vækst i driftsresultatet".

Analytikere, der har leveret estimater til Ritzau Estimates, venter en vækst i driftsresultatet fra 2017 til 2018 på godt 6 pct.

Forventningerne til væksten i 2017 blev opjusteret i handelsopdateringen for tredje kvartal til 7-8 pct. fra tidligere "midt encifret procentvis vækst".

- Det skal lyde sådan for at understrege den rejse, selskabet er på med at løfte indtjeningen og flytte salg mod dyrere og bedre indtjenende produkter ved fortsat at have mere fokus på værdi end på volumen og så høste effekterne af effektiviseringsprogrammet Funding the Journey, siger Morten Imsgard.

Samme toner lyder fra andre analytikere.

Hos Deutsche Bank er analytiker Andrea Pistacchi overbevist om, at Carlsberg er et andet selskab, end det var for 2-3 år siden, og at selskabets vækst vil fortsætte.

Analytikeren ser et stort potentiale i Carlsberg-aktien og har sat kursmålet op til 890 kr. fra 680 kr., og anbefalingen blev rykket op til "køb" fra "hold" i en analyse fra midten af januar.

Analytikeren ser en vækst i 2018 på over 5 pct. i driftsoverskuddet (EBITA).

Analytikere adspurgt af Ritzau Estimates ser et EBIT-overskud før særlige poster i 2017 på 8868 mio. kr. stigende til 9411 mio. kr. i 2018.

På kapitalmarkedsdagen i oktober sidste år blev det fremhævet, at Carlsberg vil øge indtjeningsevnen - sin EBIT-margin - og indsnævre forskellen op til nærmeste konkurrent, hollandske Heineken, der i øjeblikket er på omkring 300 basispoint.

Heineken har en EBIT-margin på godt 17 pct., mens Carlsbergs ligger på godt 14 pct.