Udligning

Herlevs borgmester og 33 af hans kolleger i hovedstadskommunerne er blevet provokeret af en pengestrøm, der i stigende omfang vælter ud af deres kasser og over i provinskommunernes. Hvis det fortsætter, kommer nogle af landets socialt og økonomisk dårligst stillede borgere til at betale prisen, mener han.

Reform: Provinskommunerne har spillet offerrollen alt for længe. Grænsen er for længst nået, og skal provinsen som følge af en kommende reform af den kommunale udligningsordning have sendt endnu flere penge fra hovedstaden, er den overskredet.

Sådan forklarer Herlevs borgmester Thomas Gyldal Petersen (S), hvorfor han og 33 andre borgmestre i hovedstadskommunerne i avisannoncer fredag opfordrede til at stoppe pengestrømmen til Jylland.

“ En række hovedstadskommuner er socialt udfordrede på et niveau, man ikke kender i Jylland. Derfor er det ikke rimeligt, at pengene fortsat skal flyde den vej. Der tilflyder dem allerede for mange i dag. Det er gået for vidt. Nok er nok. Thomas Gyldal petersen (S), borgmester, Herlev Kommune

- Vores udspil skal ses som en advarende reaktion på, at en række af vores borgmesterkolleger i provinsen har brugt udsigten til en udligningsreform til at samles om ønsket om få tilsendt endnu flere penge. De har allerede fået endnu flere penge, i år over 13 milliarder kroner, siger Thomas Gyldal Petersen.

Han peger sammen med de øvrige borgmestre i hovedstadskommunerne på, at det kommunale serviceniveau i provinsen gennem de seneste ti år har vokset sig større end i hovedstaden, og at det bl. a. den grund ikke giver mening at sende flere penge mod vest.

