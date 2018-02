strømprojekt

Fredericia: Et helt nyt energianlæg til omkring 50 mio. kroner ved Shell Raffinaderiet er kommet et skridt nærmere realisering efter, at forligspartierne i Folketinget har besluttet at sætte en pulje på 130 mio. kroner af til energiprojekter. Anlægget ved Shell skal gøre det muligt at lagre grøn strøm.

- Vi er rigtig gode til at producere strøm fra vindmøller, og anlægget gør det muligt at kunne gemme den grønne strøm til dage, hvor vindmøllerne ikke producerer så meget. I dag sender vi overskudsstrømmen til udlandet til lav takst, og det vil give langt bedre mening, at vi kan udnytte det selv, siger MF Jesper Petersen, skatteordfører for Socialdemokratiet.

Øremærkede puljer Forligspartierne S, DF, RV og SF er blevet enige med regeringen om, at der skal udmøntes 220 mio. kr. til puljer under energiministeriet, miljø og trafikministeriet.



Der oprettes en tilskudspulje på 130 mio. kr. til energilagringsprojekter under energiministeriet. Kriterierne skal fastsættes af partierne og midlerne uddeles på baggrund af ansøgninger.



Der ud over sættes der 45 mio. kr. af til særlige kystbeskyttelsesprojekter under miljøministeriet.



Desuden 45 mio. kr. under trafikministeriet til støjbekæmpelsesprojekter på vejområdet og eventuelt cykelprojekter.

Allerede i september gik Socialdemokratiet til Skatteministeriet med ønske om investering i dels Fredericia-projektet, dels et energi-projekt i Skive. Pengene skulle tages fra regeringens vækstpulje. Dermed er det teknisk set penge fra skatteområdet, som bliver tilført energiområdet. Puljen oprettes derfor i energiministeriet.

- Målet er, at der bliver en kort ansøgningsfrist, en hurtig sagsbehandling og bevilling, så pengene kan komme ud at arbejde allerede i 2018, siger Jesper Petersen.