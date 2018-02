På C.C. Jensen i Hesselager har de over en årrække skiftet den manuelle produktion ud med robotter. På fabrikken er der klassiske industrirobotter, som kører bag hegn, men også robotter der kan samarbejde med mennesker er en del af produktionen af oliefiltre. Hvilket formand for LO, Lizette Risgaard, fredag tog ud på fabrikken for at høre om.