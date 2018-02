Spisested

For en måned siden overtog Joni Yazeji Café Rustik på Axeltorv i Fredericia. Nu er han på vej med en række nye tiltag på menuen samt et nyt navn til spisestedet.

Fredericia: - Da jeg kom til Danmark for to år siden, kom jeg forbi her udenfor. Jeg stoppede op og så op og ned ad bygningen og sagde til min ven, at "det her sted vil jeg eje", siger Joni Yazeji. Fra årsskiftet gik hans ønske i opfyldelse. Han overtog Café Rustik fra René Kjærsgaard, der havde drevet stedet i seks år. Nu er Joni klar med adskillige nye retter til menuen. “ Jeg vidste med det samme, at jeg ville overtage stedet her. Så jeg er glad nu. Joni Yazeji - Og så ændrer jeg stedets navn. Det skal hedde Jonis Café og Restaurant, siger han og smager lidt på ordene. Det nye navn og den nye menu indføres i løbet af februar.

Erfaren herre

Joni Yazeji er flygtet fra Syrien. Også i sit hjemland drev han restaurant. På et tidspunkt stod han i spidsen for til sammen 1.300 spisende gæster, fortæller han. Både via sit eget sted og via sin fars. I Fredericia startede han og veninden Dina ret hurtigt spisestedet Joni Marmarita i Gothersgade. Og det tog meget af hans tid. - Så jeg glemte lidt min drøm om lokalerne her på Rustik. Men så en dag kom muligheden, og jeg slog til, siger Joni på et dansk, der kun en gang i mellem går i stå. Når begge spisesteder tælles med, er han chef for 15-17 ansatte. Og han er glad for sin flok. - Vi er én stor familie og hjælper hinanden rigtig godt. Det kommer vi også til på tværs af de to spisesteder, siger han.

Dansk og syrisk mad