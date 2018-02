injuriesag

I retsbogen fra 5. januar fremgår, at stævningen ikke indeholder en nærmere beskrivelse af, hvilke udtalelser, der måtte være ærekrænkende, og stævningen indeholder heller ikke andre påstande, som er egnet til at indgå i en dom.

Fredericia: Byretten i Kolding afviste i december, at en stævning for injurier mod tre byrådsmedlemmer fra DF i Fredericia kunne føres i retten. De tre var stævnet af Githa Hansen, Fredericia, men blev afvist med begrundelsen, at stævningen var mangelfuld i forhold til kravene i retsplejeloven. Den beslutning har Gihta Hansen nu kæret til Vestre Landsret.

Gihta Hansen har indstævnet byrådsmedlemmerne Susanne Eilersen og Inger Nielsen og tidligere byrådsmedlem Jan Schrøder. Alle medlemmer af Dansk Folkeparti. Det er sket på baggrund af udtalelser, der skulle være faldet på et lukket møde i DF i foråret 2017.

- Jeg ved, hvad jeg har sagt, så jeg tager kæremålet med ro, siger Inger Nielsen.

Susanne Eilersen ønsker ikke at kommentere, at sagen er kæret, men konstaterer, at sagen bliver ført via byrådsmedlemmernes advokat.

Gihta Hansens påstand i byretten var, at sagen ikke skulle afvises, og at hun ikke skulle pålægges at lade sagen udføre af en advokat. Byrådsmedlemmernes advokat ønskede sagen afvist, og hvis det ikke blev imødekommet, at Gihta Hansen skulle pålægges at lade sagen køre af en advokat. Det sidste blev ikke på tale, da retten besluttede at afvise sagen.