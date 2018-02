Nyborg: Indsatsen fra elever og lærere på Birkhovedskolen i forbindelse med Danmarks Indsamling er ikke gået ubemærket hen.

- Det er et imponerende og flot beløb, udtaler Anna Rørbæk, der er talsperson for de 12 organisationer bag Danmarks Indsamling.

- Vi mærker en meget stor opbakning fra skoler og efterskoler landet over. De har været enormt opfindsomme i forhold til at finde på anderledes og sjove måder at samle ind. Og vi kan mærke, at det også er med til at engagere skolebørnene i vigtige emner og lade dem blive klogere på, at livet andre steder i verden ikke altid er så let at leve. Vi samler ind i år til børn uden hjem, for hvem mange dage begynder med at bekymre sig om og være bange for, hvad de skal have at spise og drikke, og hvor de skal tilbringe den næste nat. Det er ikke noget liv for et barn. Børn skal have lov at lege, uddanne sig og være raske og glade, siger Anna Rørbæk.

Selv om der i forbindelse med Danmarks Indsamling indsamles millionvis af kroner, har en donation som Birkhovedskolens også betydning. - For 47.738,50 kroner kan flere end 300 børn uden hjem få skolematerialer til et helt års undervisning i Kenya, eller 300 syriske flygtningefamilier i Libanon kan få mad i en uge, så børnene ikke behøver at gå på gaden og tjene penge og i stedet kan komme i skole, siger Anna Rørbæk, der selv er vokset op i Nyborg og kortvarigt har været elev på Birkhovedskolen.

- Jeg bliver simpelthen så stolt som nyborgenser af hjertet over, at skoleelever, lærere og forældre i Nyborg har udvist det kæmpe overskud og har gjort den indsats for børn uden hjem. På vegne af Danmarks Indsamling vil jeg gerne sige en kæmpe stor tak til Birkhovedskolen, siger hun.