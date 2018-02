Tyskland har givet asyl til fire tyrkiske soldater. En af dem bliver af den tyrkiske regering mistænkt for at have spillet en central rolle i det mislykkede militærkup i juli 2016.

Det skriver magasinet Der Spiegel.

Sagen kan svække det i forvejen anstrengte forhold mellem Tyskland og Tyrkiet, noterer nyhedsbureauet dpa.

Hvis soldaterne har fået asyl, betyder det, at de ikke kan blive udleveret til retsforfølgelse i Tyrkiet. Det ventes tyrkerne at være utilfredse med, da de beskylder dem for forræderi og for at være en del af en terrororganisation.

Det er særligt en af de fire, en tidligere oberst kendt under navnet Ilham, som Tyrkiet gerne vil have udleveret. Ilham har tidligere været leder af militærakademiet i Tyrkiets hovedstad, Ankara.

Siden kupforsøget har den tyrkiske regering med præsident Recep Tayyip Erdogan i spidsen slået hårdt ned på alle, der mistænkes for at have været involveret i urolighederne.

Europa, herunder også Tyskland, har kritiseret fremgangsmåden og udtrykt bekymring for manglende retssikkerhed.

En række tyske statsborgere er blevet fængslet i Tyrkiet på mistanke om at have haft forbindelse til kupforsøget. Tyskerne mener, at anholdelserne er politisk motiverede.

Det tyrkiske udenrigsministerium har ikke kommenteret Der Spiegels historie.