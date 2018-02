Lægefaglig direktør fra OUH er lettet over, at en af hospitalets overlæger fredag blev frifundet. Han kritiserer dog vidner fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som, ifølge direktøren, mangler kendskab til forholdene og arbejdsgangene på OUH.

Der er stor lettelse hos både ledelse og ansatte på Odense Universitetshospital, efter Retten i Odense fredag frifandt en overlæge for anklager om forsømmelse og skødesløshed. Anklagerne kom efter, at en patient døde 23. august 2014 som følge af en stor dosis metadon.

- Det er afgørende for lægers fremtidige funktion, at han blev frifundet. Lægen har handlet efter de vejledninger og instrukser, som ledelsen har givet, og hvis han var blevet dømt på basis af det, havde vi haft et enormt problem i det danske sundhedsvæsen. På den måde var sagen principiel for os, siger lægefaglig direktør på OUH Peder Jest.

Men selve sagen og den ageren, som Styrelsen for Patientsikkerhed har udvist i forbindelse med den, er han langt fra tilfreds med.

- Vi synes, at retssagen har illustreret, at der bør være nye overvejelser og vurderinger i styrelsen. Vi skal ikke blande os i, hvem de udvælger til at vidne for sig og repræsentere dem i retten, men vi kunne godt have tænkt os, at det var nogen, der vidste noget om de lokale forhold, om intensivforhold generelt, og som ikke kommer med insinuationer om, at vi forskelsbehandler vores patienter. Det berører os dybt, siger han.

I retten antydede en overlæge og professor fra Herlev Hospital, som vidnede som sagkyndig for styrelsen, at OUH kunne have negligeret behandlingen af den nu afdøde patient, fordi denne var alkoholiker og stofmisbruger. Direktøren understreger, at OUH behandler alle patienter ens.