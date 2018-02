- Det er monsterfedt, at det lykkedes Birkhovedskolen at hjælpe børn uden et hjem med så stort et beløb.

Et af målene med emneugen var at skaffe penge nok til at få skolens navn på tv-skærmen under Danmarks Indsamling-showet på DR lørdag aften. Det kræver en donation på minimum 10.000 kroner, så den kan Nicolai Hansen og resten af Birkhovedskolen bekvemt vinge af.

Næsten en milliard kroner på 11 år Danmarks Indsamling er en fælles indsamling, som DR og 12 af Danmarks største humanitære organisationer står bag. Organisationerne arbejder for at hjælpe udviklingslande i Afrika, Asien og Latinamerika ud af fattigdom, hjælpe de mest udsatte mennesker til en fremtid og fremme FN's 17 Verdensmål for en bæredygtig global udvikling.Indsamlingen løber fra nytår og kulminerer et tv-show på DR1 3. februar 2018 klokken 19. I år er 12. gang, og siden første indsamling i 2007 har danskerne bidraget med over 957 millioner kroner. De 12 deltagende organisationer er Børnefonden, Care Danmark, Dansk Flygtningehjælp, Dansk Folkehjælp, Folkekirkens Nødhjælp, Oxfam Ibis, Læger uden Grænser, Mellemfolkeligt Samvirke, Red Barnet, Røde Kors, SOS Børnebyerne og Unicef Danmark.

De omkring 1100 gæster ved showet bidrog nemlig med 47.738 kroner plus 50 øre, og det vækker begejstring hos Nicolai Albrecht Hansen, der er lærer på skolen og idémand bag en emneuge med det formål at rejse penge til Danmarks Indsamling.

Nyborg: Målet var at skaffe mindst 10.000 kroner, men det lykkedes Birkhovedskolen i Nyborg at skaffe næsten fem gange så meget, da skolens 484 elever sammen med lærerne torsdag aften holdt indsamlingsshow for forældrene i Tennishallen på Storebæltvej.

- Vi har haft om de hjemløse børn, og det har gjort et stort indtryk på børnene, især for de mindste har det næsten været for meget at høre om, men vi synes, det er vigtigt, at de lærer om, hvordan børn har det andre steder i verden, siger Nicolai Hansen.

Succesen har givet skolen lyst til mere.

- Jeg tror, at emneugen er kommet for at blive, og Carsten (Højgaard Nielsen, der er skoleleder, red.) siger også, at idéen skal videreføres, siger Nicolai Hansen, der har hørt om en skole i Odense, som det lykkedes at indsamle 200.000 kroner til samme formål.

- Det får mig også til at tænke, om vi skal gøre det større næste gang. Så må vi jo sætte et højere mål, og der er en masse forslag til, hvad vi kan gøre anderledes, siger Nicolai Hansen, som ud over indsamlingssuccesen især glæder sig over, hvad sådan en emneuge betyder for eleverne.

- Det bedste har været at se, hvordan de store tager hånd om de små elever i værkstederne. Eleverne har fået et andet fællesskab, og der opstår en anden slags kommunikation mellem eleverne på tværs af årgangene. Det er dejligt at se deres glæde ved at gøre noget i fællesskab og det venskab, der opstår og varer ved, efter at emneugen er overstået. For eksempel at de hilser på hinanden, når de mødes på gangene, siger Nicolai Hansen.