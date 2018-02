Svendborg: Et spinkelt flertal i byrådet besluttede tidligere på ugen at fjerne bilerne fra torvet i Svendborg, og nu lancerer journalist og forfatter Bjarne Bekker et forslag, der kan skabe liv på den store tomme plads uden biler.

Han foreslår, at Havfruespringevandet bliver flyttet til den oprindelige placering i en muret kumme midt på torvet. Bjarne Bekker vil ydermere starte en folkeindsamling, så kommunens økonomi ikke bliver belastet af flytningen.

Havfruespringvandet Havfruespringvandet - som egentlig har titlen " Havfruer, der laver malstrøm" - blev skænket af generalkonsul Peter Martin Wessel.Skulpturen er skabt af billedhugger Niels Hansen Jacobsen fra Vejen, og den stod i en brøndkumme tegnet af arkitekt Fritz Jørgensen. Den blev indviet den 19. november 1929.



I 1956 besluttede byrådet at flytte skulpturen for at få plads til flere parkeringspladser på torvet. Den blev flyttet til Christiansminde, hvor den stod indtil 1980.



I 1980 skulle der bygges et nyt Hotel Christiansminde, og byrådet besluttede derfor at flytte springvandet til Mølledammen i bunden af Møllergade.



I 2014 blev springvandet flyttet tilbage til torvet i forbindelse med en renovering, men ikke til den oprindelige plads midt på torvet, men til en placering i den sydvestlige del af torvet.

- Jeg har talt med rigtig mange, som har et hjerte, som brænder for Svendborg, og de har sagt, at de er klar til at støtte ideen - også økonomisk, fortæller Bjarne Bekker.