Det startede med, at landmand Bent Juul Sørensen rørlagde et vandløb på sin grund i 2011 uden tilladelse. Og det er ulovligt at anlægge rørlægning uden at få lov. Siden er der løbet meget vand gennem rørene, der stadig ligger på Bent Juul Sørensens mark.

Den første, der klager over Bent Juul Sørensens rørlægning, er nabo Flemming Kristensen. Rørlægningen betyder dårlig gennemstrømning, og at vandet ikke kan komme væk fra hans mark, hvis det regner meget. Siden afslår Ærø Kommune Bent Juul Sørensens ønske om at lovliggøre rørlægningen og beder ham om at genåbne det rørlagte vandløb.

Bent Juul Sørensen søger dernæst tilladelse om at omlægge vandløbet. Ærø Kommune er umiddelbart positive over for forslaget, men nabo Flemming Kristensen gør en ny indsigelse.

I 2013 kommer de to naboer dog til enighed om en alternativ placering af vandløbet. Men knap en måned efter vælger Bent Juul Sørensen alligevel igen at ansøge om lovliggørelse af det rørlagte vandløb. Ærø Kommune afslår ansøgningen. I kølvandet på striden forlader Bent Juul Sørensen, daværende spidskandidat fra Venstre, partiet og danner i stedet Ærøs Fremtid.

Derpå har Bent Juul Sørensen klaget over afgørelsen, der i to omgange er blevet ophævet af Miljø- og Fødevareklagenævnet, senest i september 2017.

Sagen er derved returneret til Ærø Kommune, som har sendt den i høring. På baggrund af høringssvarene kan kommunen igen træffe beslutning i sagen.