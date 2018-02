Bent Juul Sørensen rørlagde et vandløb på sin mark i 2011 uden tilladelse fra Ærø Kommune. Siden har han forsøgt at få rørlægningen lovliggjort, og sagen kører nu på syvende år. Til højre et kort over landmandens mark. Gul streg er det rørlagte vandløb, som Bent Juul Sørensen har søgt om tilladelse til at lovliggøre.Rød streg er tørt vandløb. Grøn og pink streg er åbent vandførende vandløb. Lyseblå streg er rørlagtvandløb. Arkivfoto. Kort: Ærø Kommune.