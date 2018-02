Langeland: For én gangs skyld må du gerne tage mobilen med i biografen, når Bio Langeland tirsdag den 6. februar livestreamer det første af fire foredrag fra Aarhus Universitet.

For det kunne jo være, at der blev behov for et opklarende spørgsmål eller to, når lektor i bio-molekylær nanoteknologi Ebbe Sloth Andersen fortæller om, hvordan forskere - inspireret af kroppens egne celler - kan designe robotter i molekylestørrelse, som kan opdage sygdomme og dræbe kræftceller.

Og det er dér, at mobilen kommer ind i billedet: Du kan nemlig sms'e eller tweete dine spørgsmål direkte fra biografsalen til foredragsholderen, som undervejs vil besvare udvalgte spørgsmål fra tilhørerne. De sidder i forsamlingshuse, gymnasier, biblioteker og borgerhuse i hele Danmark - og på Langeland altså i Bio Langeland, som viser fire udvalgte foredrag i samarbejde med Langeland Bibliotek.

- Vi er meget spændte på, hvordan de bliver modtaget. Nogle af dem er måske lidt langhårede, men Aarhus Universitet påstår, at alle kan få noget ud af dem. Og så er de gratis, siger Klavs Mark Henriksen, som er bestyrelsesmedlem i biografforeningen, og bibliotekar Vibeke Reese Næsborg fortsætter:

- Jeg tror, at målgruppen er bred, for vi har en pænt stor gruppe af folk her på øen, der godt kan lide at blive klogere og udfordre deres hjerner. Og så er det et sjovt setup, at man på den måde kan blive del af foredraget ved at skrive: "Langeland vil gerne spørge om ..." siger hun.