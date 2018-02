Rådmand Brian Dybro (SF) tog ud i virkeligheden for selv at snakke med nogle af de stofbrugere, der de seneste dage har tilkendegivet deres vrede og afmagt over den måde, de behandles på i misbrugscentret. - Der skal laves nogle ændringer, siger han. Konservative har bedt om en redegørelse fra forvaltningen.

Alle dem, Brian Dybro snakker med, er trætte af at skulle komme hver dag og mener, det gør det svært for dem at gøre nogle af de ting, de godt kan lide.

- Tidligere fik jeg min metadon mandag, onsdag og fredag, og det var jeg godt tilfreds med. Nu skal jeg møde hver dag og tilmed nede på centeret, som ligger dør om dør med Heroinklinikken, hvor der kommer folk, der er længere ude end mig. Det er ikke godt. Vi får at vide, at vi skal møde op, fordi vi sælger vores metadon. Det er der nogle få, der gør, men det er tåbeligt. Hvis du skal have den samme effekt med et andet stof, skal du bruge mange flere penge end det, du får for metadonen, siger en af mændene her.

Det fik fredag rådmand Brian Dybro (SF) til selv at opsøge virkeligheden og snakke med nogle af dem, det handler om. Første stop var firkanten bag Skulkenborg, et af byens hellesteder for socialt udsatte. Det gav ham mulighed for at høre, hvordan nogle af dem oplever situationen.

Brian Dybro har hørt mange af synspunkterne før fra sit tidligere arbejde som socialpædagog i Kirkens Korshærs varmestue i Østergade. Han ved også, at der skal meget til, før brugerne opsøger pressen - derfor tager han kritikken alvorligt. Og han mener, det er muligt at forbedre forholdene:

- Meget af den kritik, der kører lige nu, handler om, at folk skal komme hver dag og puste nul for at få deres metadon. Det lyder også meget hårdt i mine ører. Vi skal huske på, hvad vores opgave er - at give nogle af de mest udsatte borgere mulighed for at leve et bedre liv. Derfor ønsker jeg, at vi skal ændre den meget stramme praksis og har bedt forvaltningen om at se på, hvad vi kan gøre for at bløde op.

- Vi skal selvfølgelig overholde sundhedsloven, og vi må se på, hvilke krav Sundhedsstyrelsen konkret stiller. Men det er svært at skabe tillid mellem ansatte og brugere, når rammerne hele tiden skaber konflikter. Vi skal have skabt en misbrugsbehandling, der anlægger et helhedssyn på tingene, siger Brian Dybro.

Han peger på, at det er let at skyde på personalet, som prøver at gøre deres bedste. Men de kan ikke ændre tingene alene:

- Vi har selvfølgelig det største ansvar for, at tingene kører, men brugerne skal også tage ansvar for, at relationen bliver bedre, siger han.