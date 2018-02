Marstal: Færingen Heine Hestoy, der som voksen slog sig ned i Marstal, hvor han tog eksamen som skibsfører i 1975, har udsendt endnu en bog, for ved siden af jobbet som skibsfører og styrmand har Heine Hestoy skrevet flere noveller, børne- og ungdombøger samt andre bøger - de fleste på færøsk. I 2014 udkom hans første bog på dansk, ungdomsbogen "På krogen". Den nye bog, som udkommer 5. februar, hedder "Laura, Ludvig og Lillebror alene på Sortholmen" og henvender sig til 5-15 årige.

Bogen om Laura, Ludvig og lillebroren er på 56 sider, illustreret af Bjørka Voigt Lassesen og udkommer på forlaget Kahrius.

Bogen handler, skriver forlaget i en pressemeddelelse, om de tre børn, som gemmer sig på den ubeboede ø Sortholm, da deres far vil slagte børnenes bedste ven, vædderlammet Nille, som de selv har opflasket. Børnene beslutter sig for at flygte, indtil deres far lover ikke at ville slagte Nille. Og så får børnene ellers en på opleveren. /EXP