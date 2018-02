Det er et stort beløb, Eva Arnspang Christensen er blevet tildelt til sin forskning på Syddansk Universitet, hvor hun skal se nærmere på, hvordan stoffer bevæger sig gennem cellemembraner. Men de 8,1 millioner kroner, som bevillingen fra Villum Fonden lyder på, er ikke et særsyn på universitetet.

Det placerer Syddansk Universitet som nummer fire ud af de otte danske universiteter i forhold til tilførslen af eksterne midler. Et pænt stykke efter både Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet og Aarhus Universitet.

- Det er klart, at et speciale-universitet som DTU har lidt lettere adgang til at få midler. Det er nemlig vanskeligere at skaffe midler til humaniora, end det er til de tekniske videnskaber og sundhedsvidenskab, siger Bjarne Graabech Sørensen.

Alligevel lægger han ikke skjul på, at Syddansk Universitet kan gøre mere for at trække flere eksterne midler til. Men universiteterne kæmper om de samme puljer, når de skal have finansieret deres forskning. Så konkurrencen er hård.

- Vi ligger som sådan jævnt, men der er muligheder for forbedringer på det her område. Og det er noget af det, vi vil fremadrettet. Så vi er selvfølgelig glade for, at hun (Eva Arnspang Christensen, red.) nu får en stor bevilling, siger Bjarne Graabech Sørensen.