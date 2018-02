Da Rise Skole lukkede i 2013, besluttede Ærø Kommune at give Rise Skytte- og Idrætsforening (RSI) et årligt tilskud på 100.000 kroner som et plaster på såret. I år skal tilskuddet genforhandles, og der er lagt op til, at RSI ikke længere skal have pengene.

St. Rise: - Det kommer vi til at mærke. Det er helt sikkert. Men der er ikke noget at gøre ved det. Jeg kan godt forstå, at vi ikke længere kan få de penge.

Sådan siger Jacob Balslev, der er formand for Rise Skytte- og Idrætsforening (RSI), om det tilskud på 100.000 kroner, som foreningen har fået fra Ærø Kommune siden 2013, hvor Rise Skole lukkede.

Pengene blev givet som et plaster på såret, fordi skolebørnene ikke længere ville bruge foreningen og hallen i samme omfang som før, og fordi hallen sidenhen er blevet brugt af både asylskolen og job- og voksencentret. Men nu er asylskolen lukket og job- og voksencentret bruger kun hallen i et meget lille omfang - og det betyder, at RSI formentlig står til at miste det årlige kommunale tilskud, når tilskuddet skal genforhandles i løbet af i år.

- Selvom vi mister det, så skal vi nok klare det. Vi har en sund økonomi og et stabilt medlemstal, siger Jacob Balslev.

Foreningen har cirka 400 medlemmer. Derudover bliver hallen også lejet ud til Marstal Skole og forskellige dansehold.

- Vi omsætter for omkring en million kroner om året, og kommer normalt ud med et overskud på mellem 50.000 og 100.000 kroner om året. Nogle gange er det mindre, men det skyldes normalt, at vi har brugt penge på at renovere eller indkøbe nye ting, siger Jacob Balslev og tilføjer, at foreningens forårs- og sommerfester også er indbringende for foreningen.