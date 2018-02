For det kan være svært at vide, om du er ved at få fingrene i et "hit" eller noget "shit".

I weekenden er der genbrugsmarked i OCC i Odense. Foto: Nils Svalebøg

Briand Hemmingsen er fra Langsted ved Assens. Han er weekendkrejler og driver forretningen igenbrug.dk, hvor han sælger gamle ting i svensk bondestil. Han har været på markedet i Odense i 10 år. - Det startede for mig som for så mange andre ved, at jeg tænkte, at det var spændende at gå på loppemarked. Jeg har en lille hytte i Småland i Sverige, og jeg køber ind på loppemarkeder der. For i Danmark har vi enten brændt ellers solgt vores møbler i svensk bondestil til tyskerne, siger han. Hit: Drejestol fra starten af 1900-tallet. - Den er formentlig blevet brugt hos en saddelmager i Småland. Jeg vil virkelig blive overrasket, hvis den ikke er solgt allerede ved middagstid i morgen. Shit: Retrokander. - For et par år siden skulle alle have retro-ting. Det var virkelig noget, der rykkede. Hvis vi i dag blot kommer af med halvdelen, skal vi være glade. Foto: Nils Svalebøg

Anne Lise Sørensen er fra Horne. - Jeg begyndte at gå til loppemarked i 90'erne. Jeg var her også sidste år. Om sommeren holder jeg også loppemarked i Horne, hvor jeg bor. Der er mange turister. Der er frygtelig meget arbejde i det her, så man skal virkelig kunne lide det, siger hun. Hit: Arne Bang skål. - Det er et samlerobjekt, så det, er jeg overbevist om, ryger hurtigt. Shit: Gammel visitkortskål. - Jeg har haft den i fem-seks år, og jeg er så bange for, at den går i stykker, hver gang jeg tager den med på marked. For den er så fin. Men der er ikke nogen, der vil købe dem mere. De er måske ved at blive for gamle. Foto: Nils Svalebøg