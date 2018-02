Søndersø: Når Søndersø Tennisklub på bare én sæson kunne gå fra 95 til 125 medlemmer, skyldes det, at en række af klubbens yngre medlemmer selv gik i aktion for at trække venner, naboer og kollegaer ind i klubben. Det gav pote, og klubben fik en del medlemmer mellem 20 og 40 år. De er ellers svære at få fat på, lyder det fra næstformand Ove Guldager.

- Vores medlemmer var gode til at opfordre folk til at komme med, så det er deres fortjeneste. Det er altid nemmest, når man selv kommer med nogen at spille med. Alle får så en fast spilletid, og så kan man også skrive sig på ledige tider, fortæller næstformanden.

Søndersø Tennisklub deler også flyers ud i byens postkasser og hænger reklamer op i supermarkederne.

- Der er mange, som har interessen, men de skal lige have et skub for at komme i gang. Vi har så også lavet et familiekontingent, hvor børnene spiller gratis op til 18 år, hvis der er to voksne medlemmer i familien, siger Ove Guldager.

Klubbens unge spillere trænes af Alex Johansen, som også hjælper voksne medlemmer godt i gang, hvis de ikke har spillet før.

Men selvom der er glæde i klubben over, at udviklingen er vendt, så halter det fortsat med at skaffe den frivillige arbejdskraft, som hele klubbens fundament er bygget på.

- Det kniber ofte, når man beder om en hånd. Vi har heldigvis en gruppe, som altid er klar, men det er jo Tordenskjolds soldater. Jeg fylder selv 70 år, så der skal komme nogle nye og tage over på et tidspunkt, men mange er vant til, at man bare kan betale og spille. Der er et stort arbejde i at forberede banerne hvert år, men vi hygger os jo med det, og vi har et godt socialt liv i klubben, siger Ove Guldager.