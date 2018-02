I Lindelse arbejder frivillige for at opføre et "madpakkehus" på en del af den tidligere jernbanestrækning. Stedet er tiltænkt som et åndehul i naturen, men der er også alvor bag. Det drejer sig nemlig også om trafiksikkerhed.

Lindelse: I et par år har foreningen Banen på Langeland arbejdet på at skabe nyt liv på en del af den tidligere jernbanestrækning i Lindelse. I november blev den offentligt ejede del af strækningen belagt med asfalt, og nu er der mere på vej. Næste skridt er opførelse af et "madpakkehus", hvilket Langeland Kommune vil give tilladelse til, oplyser kommunen på sin hjemmeside. Ifølge udviklings- og plankoordinator Finn Granhøj vil huset være tilgængeligt for alle, og derfor er kommunen også med på ideen. - Huset kommer til at ligge i det åbne land, og derfor kræver det en landzonetilladelse. Det giver vi, når det tjener almenvellet, og det gør det her, siger han.

Skal emme af jernbanehistorie

Bag tegningerne til huset står Henriette Drud Jensen, formand for foreningen Banen. Hun understreger, at den foreløbige tegning ikke er målfast, men med reference til langelandsk jernbanehistorie vil den 30 kvadratmeter store bygning blive udformet som en togvogn. - Det bliver bygget, så man fornemmer en togvogn, når man ser det. Det er jo den gamle jernbanestrækning. Vi har pengene på plads til selve huset, men der skal også være plancher med informationer om jernbanens historie indenfor. Det har vi ikke på plads endnu, siger hun.

Væk fra hovedvejen

Et af formålene med huset er at give alle mulighed for at bruge det som pitstop på vandre- og cykelture. Det gælder også børn, der bruger den nyasfalterede strækning på 1,1 kilometer til at boltre sig på med deres cykler og rulleskøjter. Det samme gælder cykelturister, der vil kunne trække væk fra den trafikerede hovedvej og komme tættere på naturen - og ikke mindst væk fra bilerne. Men der er også alvor bag projektet, forklarer Henriette Drud Jensen. - Det handler også rigtig meget om trafiksikkerhed. Desværre har der været et par dødsfald, og vi forældre var allerede i gang inden den sidste ulykke. Den ulykke gjorde det ikke mindre aktuelt. Det er ikke en sjov vej at køre på for nogen, siger hun.

Ønsker at forlænge strækningen

Og selvom den lille kilometer lange cykel- og gangsti ligger tilbagetrukket, vurderer foreningen, at den er cirka 100 meter kortere, end hvis man cykler ad hovedvejen. Derudover slipper man også for bakkerne, forklarer Henriette Drud Jensen og tilføjer, at foreningen håber på, at det på sigt vil være muligt at forlænge strækningen. - Det er dét, der er lagt op til, men det er noget, vi tager med kommunen hen ad vejen. Der skal jo også penge til, siger hun.

Dobbelt indvielse