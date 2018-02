Egentlig var det meningen, at Særslev Kirke kun skulle kalkes indvendigt, men sådan er det ikke gået. Efter snart et år er kirken stadig lukket.

- Vi har haft Nationalmuseets eksperter inde over, og de fortæller, at det er noget man kun støder på i cirka to procent af alle kirkekalkninger. Men det er ikke noget, hverken vi eller håndværkerne kunne have taget højde for, siger Finn Toftegaard.

I første omgang var det selve kalken i dele af kirken, der begyndte at falde af lige så hurtigt som håndværkerne kunne smøre den på. Efter en undersøgelse viste det sig, at der på et tidspunkt i kirkens 800 år lange historie var malet med limfarve.

Derfor var det nødvendigt at fjerne det næste lag kalk på væggene med forstøvet tør-is, men her stødte håndværkerne på et endnu ældre lag, der var sodsværtet af fortidens levende lyskilder i kirken.

- Så det endte med, at vi måtte fjerne helt ind til de rå vægge, og pudse et nyt lag op fra bunden. Her opdagede håndværkerne, at de gamle ribbebånd i hvælvingerne var i fare for at styrte ned, og at der i korets hvælving var store huller i murværket efter en sætningsskade, fortæller Finn Toftegaard.

I forbindelse med sætningsskaden havde også kirkens tagkonstruktion givet sig, så eksperter fra Dansk Kirkestabilisering måtte tilkaldes for at sikre taget.

- I og med at vi har opdaget skaderne en efter en, har der været et utal af instanser inde over projektet, for alt skal jo godkendes på de her gamle bygninger. Men vi har oplevet en meget hurtig og seriøs sagsbehandling hele vejen.