Faaborg: Sct. Georgs Gildet i Faaborg har fået Kurt Koch fra Haderslev til at komme og holde foredrag torsdag 8. februar klokken 19.30 i Det gamle Bibliotek i Grønnegade.

Kurt Koch vil fortælle om, hvordan det er et leve med et fysisk handicap i dagens Danmark. Han er udstyret med et lyst sind og en stærk vilje, og hans personlighed er meget stor. Han var fra fødslen forsynet med helt korte arme, der vendte mod ryggen. Armene blev vendt, men de kunne kun optrænes til visse ting med proteser, så Kurt Koch valgte at klare sig med de arme, han nu engang var udstyret med.

Han blev som barn undervist på et center for fysisk handicappede, og gennem puberteten gik det med morens hjælp til de mange gøremål, som han efterhånden fandt faren mere egnet til at hjælpe sig med.

En overgang var Kurt spejder, men det viste sig, at det var alt for besværligt for ham. Der var så mange ting, han skulle have hjælp til.

Alene det at klæde sig på voldte en del kvaler, og det at tage en skjorte af og på tog i starten næsten en time. Efter god øvelse er han nået dertil, at alt tøjet kan tages af på cirka tre minutter.

Hjemmeplejen er dog stadig en nødvendig hjælp hver morgen, men Kurt Koch kan ved en helt speciel "discodans" selv få sin jakke på.

Hans gåpåmod ses af, at han fik sin studentereksamen og i 1987 blev lærer fra seminariet i Haderslev. Siden har han fungeret som fritidskonsulent i Aabenraa Kommune samtidig med, at han er freelanceunderviser på social- og sundhedsuddannelsen.

Foredraget torsdag 8. februar er åbent for alle. Pris inklusive kaffe og brød er 50 kroner. Tilmelding på telefon 21 35 59 37.