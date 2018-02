Kloden rundt

New Zealand: En sule-fugl ved navn Nigel er gået bort efter at have brugt tre år i selskab med en betonfigur formet som en sule. Det skriver det britiske medie Metro. Nigel blev fundet død ved siden af betonfiguren på Mana Island i New Zealand, hvor figurerne blev placeret for at starte en koloni. Der bliver udsendt kald fra øen, som skal tiltrække fugle til parring. Men da Nigel ankom i 2015, faldt han for en af figurerne, der desværre aldrig kunne gengælde hans kærlighed. Nigel havde været alene på øen med betonfigurerne i tre år, indtil der sidste måned kom yderligere tre suler til øen. (ritzau)