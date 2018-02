Det kan næsten ikke blive mere sydfynsk: Det er maritimt, og det er foreningsdrevet. Og så har Svendborg Amatørsejklub med Silverrudder formået at trække en stor begivenhed til egne, få den til at vokse og formået at beholde den, da samarbejdspartneren Bådnyt forlod projektet.

Det er begrundelsen for, at juryen har valgt netop Silverrudder som modtager af Den Sydfynske Initiativpris 2018 ved et arrangement på Tranekær Slot på Langeland fredag eftermiddag.