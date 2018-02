Civiløkonom Erik Jørgen-Jensen fra Haarby mener, der skulle have været mere offentlighed om salget af forsyningsselskabet Nature Energy, som otte fynske kommuner valgte at sælge før nytår.

Assens: Før nytår var Assens Kommune sammen med andre fynske kommuner med til at sælge det tidligere Naturgas Fyn, Nature Energy, til den britiske kapitalfond Pioneer Point Partners.

Salgsprisen var godt 1,2 mia. kr., kom det frem. Når Pioneer Point Partners har afregnet kreditorer m.v., ville der ifølge TV2/Fyns omtale af sagen være cirka 335 mio. kr. til deling mellem ejerkommunerne. Assens Kommune er næststørste med en ejerandel på 16,1 procent. Holder de 335 mio. kr. stik, giver det et provenu på godt 54 mio. kr. til Assens Kommune.

Salget af Nature Energy NGF Nature Energy er den største danske producent af biogas. Virksomheden var ejet af otte fynske kommuner: Odense (25,7 pct. ejerandel), Assens (16,1), Faaborg-Midtfyn (14,2), Svendborg (13,0), Middelfart (8,8), Kerteminde (8,4), Nyborg (7,9) og Nordfyn (5,9). Salget af NGF Nature Energy falder i to dele: Den ene del af salget vedrører gasledningsnettet, som staten via selskabet Energinet har ønsket at købe. Den anden del af salget vedrører hele biogasdelen og den del af selskabet, der handler med naturgas på det frie marked.Kilde: Fyens.dk/Fyens Stiftstidende

Men borgmester Søren Steen Andersen (V) kan ikke sige, hvad præcist salget har givet, før der er styr på, hvad der skal ske med distributionsdelen. Den ene del af salget vedrører gasledningsnettet, som staten via selskabet Energinet har ønsket at købe. Den anden del af salget vedrører hele biogasdelen og den del af selskabet, der handler med naturgas på det frie marked.- Køb og salg har altid været lukket. Hvis jeg køber en ejendom af dig, så er det heller ikke sikkert, du er interesseret i, det bliver udbasuneret, hvad vores forhandlingsoplæg har været og endte med at blive, siger Søren Steen Andersen.Civiløkonom Erik Jørgen-Jensen fra Haarby, der har kontaktet avisen omkring salget, mener, der skulle have været mere offentlighed om det. Han vil gerne vide, hvor meget kommunen reelt har tjent, og hvad forhandlingsudspillet har været. Derfor har han lavet sine egne beregninger.- Jeg synes, at 335 mio. kr. er da ikke mange penge for noget, der er så stort, siger han.

- Jeg mener værdien, når gælden er trukket fra, burde have været et sted mellem 600-900 mio. kr., tilføjer han.