Fagforbundet FOA med adresse på Vesterbro mener, Odense Letbane assisteret af topadvokat går for langt i forsøget på at frivriste lodsejere deres jord uden at skulle betale kompensation.

Vi snupper jeres jord, men I får ikke én krone i erstatning, for letbanens snarlige komme udgør i sig selv velsignelsen og dermed betaling for arealet. Ikke med præcis de højstemte ord, men med ret præcist det budskab, er FOA i Odense blevet mødt af Odense Letbane, når parterne har stået ansigt til ansigt sammen med først den ene og så den anden kommission, der har skulle fastsætte hvilken erstatning, FOA er berettiget til. 385 sager om ekspropriation I alt er der afgjort 385 sager om ekspropriation i forbindelse med letbane-projektet i Odense.I 150 af sagerne er der eksproprieret areal, mens der i resten af sagerne er tale om mindre indgreb, f.eks. fastgørelse af kørestrømsledninger til en husvæg.



Ud af de 150 sager er 35 blevet anket til anden instans, den såkaldte Taksationskommission.



21 af de 35 sager er indtil videre afgjort ved klageinstansen, mens resten afventer.



Taksationskommissionen har i en række af sagerne hævet erstatningen til lodsejerne betydeligt.



Klagesagerne kan føres videre over til domstolene, men indtil videre er der ikke formelt indledt nogen retssager. For fagforbundet, der holder til i det tidligere Sukkerkogeriet på Vesterbro, betyder letbaneprojektet tab af 1020 kvadratmeter areal, som er blevet eksproprieret. Afdelingsformand Nina Skov-Lauridsen er ikke imponeret over den måde, Odense Letbane optræder på. - Jeg synes, de farer for hårdt frem i deres forsøg på at få fingre i folks jord billigst muligt, mener hun.

Letbanen ankede og fik lang næse

Forleden skrev denne avis, at Odense Letbane har tabt en række ankesager om ekspropriationer, som indtil videre har betydet 12 millioner kroner i øgede udgifter, i forhold til det budget på 128 millioner kroner der af letbanen er afsat til at opkøbe jord for. Dyre ekspropriationer Ekspropriationssager, der er blevet anket, har indtil videre kostet letbanen 12 millioner kroner i øgede omkostninger ud over det, der er budgetteret med.Det kunne adm. direktør i Odense Letbane, Mogens Hagelskær, onsdag oplyse.



Letbanekontoret er af den opfattelse, at ankeinstansen i flere sager har vurderet sagerne forkert ved at at hæve den erstatning, der i første omgang var blevet tilkendt. Det mener Odense Letbane strider imod retspraksis.



Derfor har letbanekontoret nu bedt Taksationskommissionen, som ankeinstansen hedder, se på to principielle sager igen.



Mogens Hagelskær slog onsdag fast, at sker det ikke, så er Odense Letbane klar til at føre sagerne videre til domstolene, dvs. i første omgang byretten og sidenhen med appelmulighed til landsretten.



I de to sager, letbanen vil have set på igen, er erstatningerne tilsammen blevet hævet med 2.575.000 kroner, efter de blev anket.



Den ene af sagerne angår ekspropriation af 1020 kvadratmeter fra FOA på Vesterbro. I den anden sag er det ikke avisen bekendt, hvem der påvirkes.



Odense Letbane har i alt afsat 128 millioner kroner til at opkøbe jord, men indtil videre er 140 millioner kroner brugt, og der er stadig sager, som ikke er afgjort.



Overskridelsen af budgettet til ekspropriationer truer ifølge Mogens Hagelskær ikke det samlede projekt, men bruges der flere penge end ventet på ekspropriationer, bliver der færre penge til design og komfort for passagerne, forklarede han onsdag. Derfor har letbanekontoret nu anmodet ankeinstansen, den såkaldte Taksationskommission, se på to sager igen, fordi letbanen mener, de er afgjort forkert. Og adm. direktør Mogens Hagelskær fra Odense Letbane lod onsdag forstå, at han er klar til at tage sagerne videre til domstolene, hvis Taksationskommissionen afviser at gå ind i dem igen. Den ene af de to sager handler om FOA. Da prisen på fagforbundets jord i første omgang skulle fastsættes af den såkaldte Ekspropriationskommission lød erstatningen, der blev tilkendt, på cirka 1,7 millioner kroner. Et beløb, FOA fandt i den lave ende. - Men vi accepterede kendelsen, selvom vi syntes, beløbet var i underkanten. Af hensyn til almenvellets interesse og muligheden for at komme videre med letbaneprojektet, som vi dybest set støtter idéen om, siger Nina Skov-Lauridsen. Odense Letbane var dog ikke tilfreds med udfaldet og fastholdt, ifølge Nina Skov-Lauridsen, at prisen for jorden skulle være nul kroner. Derfor ankede letbanen sagen til næste instans, Taksationskommissionen, men fik i stedet en lang næse. Ankesagen mundede nemlig ud i næsten en fordobling af erstatningen, og FOA fik tilkendt 3,2 millioner kroner.

Har hyret topadvokat

Nina Skov-Lauridsen mener, strategien i det, Odense Letbane gør, virker ret klar. Man vil presse prisen så langt ned mod nul som muligt og er villig til at gå hele vejen i et forsøg på at få ret. - De har hyret en af landets førende eksperter i ekspropriation, Hanne Mølbech fra advokatfirmaet Bech-Bruun i København, og det lader for mig at se til, at målet er at få slået en retspraksis fast, hvor etableringen af infrastruktur - som f.eks. en letbane - i sig selv skal udgøre betalingen til de lodsejere, der må afstå deres jord, siger hun. Men det er ikke rimeligt, mener FOA-formanden. - Hvad med dem på anden side af gaden, som også får letbanen tæt på, men som ikke skal afstå jord til den? Skal de så i stedet for at betale med deres jord have en regning, fordi man får en letbane tæt på? Hvis den ene skal afstå noget, som den anden "får gratis", sker der reelt en forskelsbehandling, påpeger hun. Desuden mener Nina Skov-Lauridsen ikke, at man som princip altid kan fastslå med sikkerhed, at det er en fordel at få letbane til at gå lige ved ens ejendom. - De argumenterer, at prisen på vores ejendom vil stige. Men vi har ingen planer om at sælge den, så hvad betyder det konkret for os? I stedet står vi til at miste en del af et parkeringsareal, som vi dybest er afhængig af i forhold til vores drift, siger hun.

Odense Letbane: Ingen kommentarer

Alt i alt mener FOA-formanden, at Odense Letbane opfører sig for brutalt. FOA har hyret sit eget advokatfirma til sagen i kommissionerne, Focus Advokater, og fagforbundet ønsker egentlig ikke en kamp i et retslokale, men må tage den, hvis Odense Letbane fortsætter ad den vej. Indtil videre lyder advokatregningen på knap 200.000 kroner, hvoraf cirka 100.000 dog dækkes af et tilskud, der kan gives i ekspropriationssager. - Men hvad med mindre lodsejere og private? De bliver tromlet totalt ned, når letbanen dukker op på den måde med en af landets førende advokater. Odense Letbane bygger for dine og mine og skatteydernes penge. Er Mogens Hagelskær (letbanedirektør, red.) ikke forpligtet til at forsøge at få mest muligt for pengene - underforstået ikke betale mere for jord end højest nødvendigt? - Jo, det handler selvfølgelig om økonomi og jura og om almenvellets interesser. Men jeg synes også, det handler om etik og moral i den måde, letbanen agerer på. Man risikerer at spilde en frygtelig masse penge på dyre advokater. Og hvem siger, letbanen ender med at få ret? Det kan jo sagtens falde sådan ud, at de ikke får ret, og så har skatteyderne ikke fået andet ud af det end en stor advokatregning. - Når man inddrager folks jord og anfægter den grundlovssikrede ejendomsret, så bør der også være penge nok til, at man kan give folk en rimelig erstatning. Og det er jo også det, som Taksationskommissionen er nået frem til, lyder det fra Nina Skov-Lauridsen. Odense Letbane har ikke ønsket at forholde sig til kritikken fra FOA, da letbanedirektør Mogens Hagelskær ikke vil kommentere enkeltsager. Generelt mener han, lød det onsdag, at Odense Letbane optræder "ordentligt" og "respektfuldt" i sagerne om ekspropriation. I øvrigt oplyser letbanekontoret, at Taksationskommissionen har meddelt, at den nu genoptager en af de to sager, Odense Letbane har bedt kommissionen se på igen.

Letbaneruten