Der er alt for mange forbehold og spørgsmålstegn i den nye rapport om slusen fra konsulentfirmaet Sweco. - Jeg er bare nødt til at sige, at slusen i Venedig virker ikke, siger Sanne Stemann (B)

- Det er jo et stort problem, at man ikke ved, hvordan den her sluse skal holdes fri for sand. De skriver, at der forventes en årlig oprensning af slusen, men der er usikkerhed om, hvor stort omfanget er, og hvor meget det kommer til at koste, konstaterer Sanne Stemann.

- Der er ikke noget med om dyreforekomster, og det er en af grunden til, at slusen i Venedig ikke virker, at der er en stor forekomst af blåmuslinger, der skaber korrosion og ødelægger hængslerne, siger Sanne Stemann.

- For mig at se er der en række uafklarede spørgsmål i det her projekt, og jeg synes ikke, at vi kan pålægge menige borgere at være bygherre og være juridiske og økonomiske ansvarlige for projektet , siger Sanne Stemann, der også peger på, at Sweco slet ikke tager stilling til, hvordan en sluse vil påvirke dyrelivet på bunden af Kerteminde Havn.

- De skriver ikke, at den virker andre steder i verden, for det gør den netop ikke i Venedig (hvor der er bygget en sluse efter samme princip i større målestok, red).

I rapporten konkluderer Sweco at: "Den valgte slusekonstruktion er ukendt i Danmark, men velkendt i udlandet," og netop den formulering falder Sanne Stemann for brystet.

Endelig er der spørgsmålet om, hvor stor risikoen for en oversvømmelse egentligt er. Sweco har nemlig beregnet, at bølgehøjden ved en stormflod er lidt højere end tidligere antaget, og det betyder, at højden på digerne er for lave til helt at forhindre en oversvømmelse, hvis der kommer en voldsom storm.

Men er det bare ikke endnu et argument for at bygge slusen, hvis risikoen for oversvømmelse er større end først antaget?

- Det kan man godt sige, og jeg mener også, at det er vigtigt, at vi får en klimasikring. Men man kan ikke pålægge menige borgere, at de skal stå som bygherre for sådan et projekt.

- Jeg synes, at kommunen skal betale for slusen, og så kan man altid diskutere, om man kan lave et kompromis, hvor borgerne betaler for digerne, ligesom private betaler for diger andre steder.

Kommunekassen i Kerteminde er temmelig slunken, så hvordan skal kommunen nogensinde kunne betale for så stort et projekt?

- Et flertal har lige sagt ja til at sælge vores del af NGF (Kerteminde Kommune får 8,4 millioner for kommunens andel af Nature Energy, det tidligere Naturgas Fyn, red), Så kunne man overveje, om de penge ikke skulle bindes til det her projekt. Det kunne jeg godt finde på at foreslå, siger Sanne Stemann, der regner med, at kommunen vil kunne ansøge om fondsmidler til projektet.

- Jeg er bare nødt til at sige, at slusen i Venedig virker ikke. Den er nu udskudt til år 2022 for den endelig ibrugtagning. Modellen har vist sig at være et problem, og hvis man vælger den samme model i Kerteminde, så må kommunen påtage sig ansvaret, for det er et stort eksperiment.