Realdania By & Byg har holdt rejsegilde på den ene af to bygninger, der bliver nabo til Oluf Bagers Gård, letbanen og den omlagte Thomas B. Thriges Gade.

Lidt i skyggen af det fyldige byggeri på den lukkede Thomas B. Thriges Gade, er to bygninger ved at tage form på det, der kommer til at hedde Oluf Bagers Plads. Den ligger i forlængelse af Oluf Bagers Gård og ud mod TBT-gaden og den kommende letbane. Det er Realdania By & Byg, der er bygherre, og i denne uge var der rejsegilde på den mindste af de to bygninger. Den er på 190 kvadratmeter og i to etager. Den store af de to bygninger er på 317 kvadratmeter med kælder samt lejligheder på første, anden og tredje sal og liberalt erhverv i stueetagen. Meningen med projektet Projektet med Oluf Bagers Plads er ikke det, der fylder mest i den stort anlagte byomdannelse. Men det er ifølge Realdania By & Byg en meget vigtig brik, der har følgende formål:At skabe attraktive rammer for byliv og bidrage til at løfte butiks- og restaurationslivet i Nørregadekvarteret.



At bidrage til at genskabe slægtsbåndene mellem de historiske bymiljøer i hjertet af Odense, som anlæggelsen af Thomas B. Thriges Gade i 1960'erne skar over.



At eksperimentere med bæredygtigt byggeri og klimatilpasning, der også kan inspirere udviklingen andre steder i Odense. Den lille bygning, der udelukkende er til erhvervsbrug, beholder Realdania By & Byg selv, mens der allerede er fundet en køber til den store. De to bygninger kommer sammen med den markante gule gavl af Oluf Bagers Mødrene Gård til at afgrænse Oluf Bagers Plads mod vest med letbanesporet som østlig afgrænsning. Projektleder Frants Frandsen fra Realdania By & Byg fortæller, at byggeriet forventes at blive helt færdigt i november i år. - Og så følger en periode med fremvisninger af byggeriet, blandt andet til Realdania-medlemmer, inden det bliver taget i brug, formentlig i marts '19, siger Frants Frandsen. Og til den tid kan man forvente, at der åbner en form for café i den lille bygning, mens stueetagen i den store bygning formentlig bliver til detailhandel.

Porten til det gamle

Ved rejsegildet blev der holdt diverse taler, og to ord gik igen: Ambitiøst byggeri. Praksis Arkitekter har tegnet bygningerne, der skal danne en arkitektonisk og visuel overgang fra al nybyggeriet på TBT-gaden til det gamle i form af Oluf Bagers Mødrene Gård fra renæssancetiden. - Det er også vores ambition, at projektet kan give Nørregade-kvarteret et løft, siger projektleder Frants Frandsen. Man kan nemlig komme direkte fra p-kælderen under TBT-gaden og op til den kommende Oluf Bagers Plads. Og derfra vil der være adgang til Oluf Bagers Gård og videre til Nørregade, hvis handlende gerne skulle få mere trafik takket være det nye projekt. Så dermed bliver Oluf Bagers Plads i mere end én forstand porten fra det nye til det gamle.

Eksperimentelt byggeri

Det moderne og det gammeldags er også nøgleord i selve byggeriet, hvor der er eksperimenteret med materialevalg. Det gælder for eksempel brugen af ler fra inderst til yderst i de to bygninger. Yderst en skalmur i brændt tegl. Inderst bagvægge i store teglblokke og med lerpudsede indervægge. Ler er valgt, fordi det er godt for både indeklima og isoleringsevne. - Og så er det langtidsholdbart og genanvendeligt, siger Frants Frandsen. På den måde bliver byggeriet også klimavenligt, for nok fylder det en del i CO2-regnskabet at brænde tegl, men det udligner sig på lang sigt, fordi vedligeholdet bliver lavt, og bygningerne er sat til at have en levetid på 150 år, fortæller Frants Frandsen. Gamle arkitektoniske traditioner i moderne fortolkning er også valgt til vinduerne, som er såkaldte russervinduer - inspireret af Vinterpaladset i Skt. Petersborg. Det er to vinduer bygget sammen i et, hvor det yderste har en åbning forneden og det inderste en åbning foroven. I mellemrummet mellem de to vinduer forvarmes den udefrakommende luft, inden den kommer ind i boligen, og takket være moderne ventilsystemer filtreres skadelige partikler fra luften. I modsætning til nybyggeriet på TBT-gaden har de to bygninger ved Olufs Bagers Plads skrå tage for at passe ind med selve Oluf Bagers Mødrende Gård. Grønne facader er også tænkt ind i byggeriet.

Indbydende plads