Aktivt liv

Hver vinter arrangerer sydjyske cykelklubber Vintercup i hinandens hjemegne. Så går den vilde jagt på skjulte poster, mens der dystes på tid og paratviden.

Fredericia: - Jeg har kørt vintercup hvert år siden 1999. Hver gang med min faste makker, Poul Bang. Og jeg glæder mig til det lokale løb, siger Finn Gudmundsson. Den 59-årige projektleder er synligt i god form. Mange år med triathlon og cykelsport har holdt ham skarp. I vintertiden kan det være svært for cykelklubber at holde gejsten. Derfor har de sydjyske klubber slået sig sammen om at arrangere Vintercup en gang om måneden hver vinter fra november til marts. - Det er et orienteringsløb for cykler. Vi kører mountainbike og crosscykler. Det er virkelig sjovt, og vi har deltagere af alle slags: Tykke og tynde, unge og ældre, mænd og kvinder. Man kører to og to sammen. Nogle kører far og søn, mor og datter eller to søskende sammen. Eller to kolleger. Vi ser alle kombinationer. Som regel omkring 250 par, siger Finn Gudmundsson, som glæder sig over makkerskabet med Poul Bang. - Vi supplerer hinanden godt. Men han er den hurtigste af os to. Han er også en lille smule yngre, siger Finn, som modstræbende oplyser, at han og Poul fører deres gruppe.

Nå frem og svar

Vintercup kommer til Fredericia søndag 4. februar klokken 10. Løbet køres i Taulov- og Skærbæk-området. - De første hold sendes af sted klokken 10. Derefter sendes de afsted i en lind strøm frem til klokken 11. Hvert hold har halvanden time til at nå så mange af posterne som muligt. De får point for at finde posterne og for at svare korrekt på spørgsmålene, der venter på hver post. Hvis man er god til at svare rigtigt på spørgsmålene, kan man faktisk godt vinde uden at have nået alle posterne - langt fra alle når alle poster. Så det er en meget alsidig form for løb, siger Finn. Hvis man når rundt til alle poster, cykler man typisk i omegnen af 30-35 kilometer. Dels på veje og dels i skov og på stier. Hvis lods-ejere i området ikke ønsker cykler på deres jord, markeres det på rytternes kort. Men som regel er lods-ejerne begejstrede for Vintercup. I forbindelse med løbet 4. februar har ingen lodsejere sagt nej. Ikke en eneste. Holdene skal overholde færdselsloven, og der sker ingen afspærring af trafikken.

Find den, find den, find den!