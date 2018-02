Godt naboskab

- Derfor valgte vi at tage ud til lodsejerne personligt og mødes med dem ansigt til ansigt. Det giver en meget bedre snak, og man kan hurtigt få misforståelser ryddet af vejen. Og det virkede. Det var hyggeligt at møde dem - og i øvrigt interessant at se de store gårde, siger han.

- Men alle sagde ja. Nogle udskyder endda deres rævejagt for vores skyld. Det er virkelig pænt af dem alle sammen, fortæller Jens Peter Clausen, der sammen med et par andre fra Fredericia Cycle Club har arbejdet i nogle måneder for at planlægge det forestående cykel-orienteringsløb.

Vi troede, at mange ville være imod løbet. Men alle sagde ja. Nogle valgte endda at udskyde deres rævejagt, for at gøre plads til Vintercup! Jens Peter Clausen, Vintercup-planlægger

Sådan har Fredericia Cycle Club spurgt i underkanten af 30 lodsejere og skovejere i Taulov-, Skærbæk-, Torp-, Houens Odde- og Palm Skov-område. Hver gang med lidt bævende frygt for at få et nej, så hele planen om den kommende Vintercup skulle laves om.

En enkelt lodsejer var i dårligt humør, da Jens Peter Clausen kom på besøg med sin forespørgsel.

- Han var træt af, at skovene invaderes af motorveje, cykler, joggere og så videre. Han ærgrede sig over, at vildtet bliver fortrængt. Men da han hørte om vores planer, og om hvor lidt vi forstyrrer - og at vi lover at rydde op efter os - sagde han hurtigt ja, siger Jens Peter Clausen.

Samme aften ringede klubbens formand. Han var blevet ringet op af den pågældende gårdejer.

- Han ville lige sikre sig, at vi ikke følte os kritiseret. Og han beklagede, at han overfusede os. Han syntes, at han skyldte os en undskyldning. Det syntes vi ikke. Tværtimod. Vi var glade for at snakke med ham og taknemmelige for, at vi må cykle på hans stier, siger Jens Peter Clausen.

Efter løbet vil han personligt køre rutens 30-35 kilometer igennem og sikre sig, at der er ryddet ordentligt op.