Anmeldelse

Men Wajdi Mouawad vil sine emner, sine budskaber så meget, at resultatet bliver papskilts- og paroleteater. I et forsøg på at bløde de voldsomt akademiske manifester op tilføjer han et væld af sidehistorier, gentagelser og refleksioner, der gør forestillingen alt for omstændelig.

I "Forbrændt" skildrer den libanesisk-franske dramatiker Wajdi Mouawad krigens ubarmhjertige væsen og dens vandring gennem generation efter generation, slægt efter slægt og folkeslag efter folkeslag. Og Mouawad gør mere end det, for undervejs indfletter han kvindeundertrykkelse og kvinders kamp for at tilkæmpe sig en stemme, beskriver børnene, der er krigens første ofre, den nådesløse udslettelse af "din nabos nabo", kampen mellem hævn og tilgivelse - og længslen efter meningen med det hele.

Første akt er mest vellykket. Her er en ekstrem grad af suspence, en uvished, der blot bliver større, jo flere lag der bliver skrællet af historien om den aldrende flygtningekvinde, Nawal, der for år tilbage holdt helt op med at tale. Da hun dør, bliver hendes tvillingebørn pålagt at rejse til hendes hjemland for at overrække et brev til den far, de aldrig har kendt, og den storebror, de ikke anede eksisterede. De går modstræbende til opgaven, vokset op som de er i et fredeligt, vestligt samfund forskånet for krigens grumme skygger.

Opklaringsarbejdet er møjsommeligt og udvikler sig gradvist fra en klassisk hvem-gjorde-det-krimi til en tragedie af oldgræske dimensioner. Så ond, så ubarmhjertig, så grusom.

I anden akt bliver mellemregningerne så mange og de politiske svadaer så stereotype, at forestillingen mister intensitet og nærvær. Man kunne med fordel have skåret endog meget kraftigt i det små tre timer lange stykke uden at misse væsentlige pointer.