Munkebo: Det var indstillet til Årets Sundhedsbyggeri 2017 og skulle egentlig hjælpe syge borgere med at komme ovenpå efter en hospitalsindlæggelse, men det nybyggede Rehabiliteringscenter Toften er selv blevet ramt af en gevaldig skavank, siden det stod færdigt i november 2017. For meget fugt i betonen har udskudt indvielsen, men nu kan Kerteminde Kommune bekendtgøre, at centeret bliver indviet til foråret.

- Det er tørret ud, og der bliver indvielse deroppe den 16. marts. Håndværkerne er i gang med at montere fodpaneler og skabe og teknisk udstyr. Det er dejligt, så kan vi komme i arbejdstøjet. For vi har gået i lidt af et vadested, fortæller Lene Henriksen, der er leder af centeret og i dag arbejder i rehabiliteringen på Lindhøj Plejecenter.