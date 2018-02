Nr. Lyndelse: Kunstforeningen Carl Nielsen af 1977 holder sæsonens sidste fernisering søndag 4. februar 2018 klokken 15 på Carl Nielsen Skolen, Lumbyvej 64 i Nr. Lyndelse. Kunstner Tina Horn udstiller malerier og skulpturer af frække can-can piger, som er taget ud af det parisiske natteliv. Der er kvinder i alle afskygninger og størrelser.

- I sine malerier formår Tina Horn at skabe en hyldest til kvinden med farven som et sanseligt virkemiddel. Det er faktisk en stor kalejdoskopisk bunke, fuldstændigt lige som livet, og det er lige præcis det, Tina Horn godt vil søge at give sine egne farverige udtryk for, skriver Kunstforeningen i en pressemeddelelse.

Katrine Hvistendal Hansen og Mikkel Andersen underholder ved klaveret.

Kunstforeningen byder på en lille forfriskning under ferniseringen.

Alle er velkomne og der er gratis adgang. /EXP